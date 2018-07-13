Что будет с долларом и евро после выходных: курс от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 16 июля: 100 USD – 2623,3225 гривни; 100 EUR – 3054,3344 гривни; 10 RUR – 4,2112 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2623,3225 (13 июля – 2622,8045)

100 EUR – 3054,3344 (13 июля – 3057,6655)

10 RUR – 4,2112 (13 июля – 4,2163)

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Как сообщал УНИАН, 13 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,23/26,24 гривни/доллар.

Котировки гривни к доллару к закрытию торгов остались на уровне открытия.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,61/30,62 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2332 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 488 сделок на сумму 321,32 миллиона долларов.