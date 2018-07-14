Баланс недели: предчувствие дефолта, скандалы вокруг министра энергетики и победа «евробляхеров»

Девальвация, инфляция, сокращение рабочих мест, потеря международной поддержки. И в итоге – дефолт. Все это ждет Украину, если власть и Международный валютный фонд в самое ближайшее время не возобновят сотрудничество и наша страна не получит до конца лета транш в 1,9 млрд долл.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН открыто заявили ключевые бизнес-ассоциации – Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Союз украинских предпринимателей, Независимая ассоциация банков Украины, а также инвестфонды Horizon Capital и Dragon Capital.

Но чтобы Фонд разблокировал финансирование, власти должны выполнить три ключевые требования: внести правку в закон об антикоррупционном суде, повысить цены на газ для населения и сократить дефицит бюджета. Сделать это нужно до 20 июля.

«Очень важно, чтобы сотрудничество с МВФ было продолжено максимально быстро, чтобы миссия приехала еще этим летом, а не в сентябре, потому что тогда к вопросам антикоррупционного суда, цен на газ и дефицита бюджета появится еще и вопрос бюджета на следующий год. В таком случае процесс может затянуться до 2019 года. Это - год выборов, когда на внешнюю помощь рассчитывать не стоит. Тогда стране грозит дефолт», - жестко заявил президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), исполнительный директор Dragon Capital Томаш Фиала. Он доступно объяснил, почему дефолт наступит.

Итак, Украине до конца 2019 года предстоит погасить внешний долг в размере 6 млрд долл. Сейчас таких средств нет. На казначейском счете находится чуть более 1 млрд долл. И они будут потрачены уже к началу ноября 2018 года. А до президентских выборов потребуется еще 1,6 млрд долл., до инаугурации нового президента - 4 млрд долл., к концу следующего года суммарно - 6 млрд долл.

«Ни в коем случае нельзя заходить в резервы Национального банка. Резервы Национального банка существуют для того, чтобы балансировать платежный баланс страны, и никак не могут использоваться для фискальных целей. Есть страны, которые посягнули на резервы Национального банка, есть два примера в этом году - Аргентина и Турция... Турецкая лира с начала года девальвировала почти на 20%, аргентинское песо - до 30%», - предостерег Фиала.

Если в ближайшее время Фонд выделит 1,9 млрд долл., то тогда Украина получит возможность брать кредиты у Всемирного банка, претендовать на макрофинансовую помощь ЕС и даже заимствовать на внешних ринках на более выгодных условиях.

Теперь о том, что же нужно для продолжения сотрудничества с МВФ? Закон об антикоррупционном суде приняли и правку в него в отношении апелляции - тоже. Осталось урегулировать цены на газ. Времени тянуть кота за хвост у правительства нет, но премьер-министр Владимир Гройсман продолжает говорить загадками. Мол, он категорически против повышения цен на газ, пока не будут найдены компенсаторы, с другой стороны – готов пойти на вынужденное повышение стоимости «голубого топлива» для предотвращения экономической катастрофы, вызванной проблемами с обслуживанием внешних долгов.

«Я ответственно вам заявляю - я не хочу повышать цены на газ. Я не хочу этого делать. Это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты украинских граждан. И поэтому сейчас мы четко стоим на этих позициях... Я буду просить консультаций с лидерами фракций по этому вопросу, буду показывать два сценария, три сценария, по которым мы можем пойти», - сказал премьер.

Впрочем, удивляет не только отсутствие у него четкой позиции по газовой тематике, но и его олимпийское спокойствие по поводу надвигающихся проблем в экономике.

Судите сами: ведущие экономисты страны и ключевые бизнес-ассоциации бьют в набат, а премьер-министр на заседании Кабмина в среду рассказывает о своих достижениях - росте ВВП на 3,1% (но это за первый квартал), промышленного производства на 2,6% (в январе-мае) и капитальных инвестиций на 37,4% (за первый квартал). Да и о росте зарплат украинцев не забыл упомянуть. Конечно, вспомнил Владимир Борисович и о борьбе с контрабандой. Среди своих побед он отметил создание «единого окна» на таможне и проведение прозрачных торгов по закупке сканеров для борьбы с контрабандой на границе, которые позволили пополнить бюджет на 600 млн грн.

Неужели премьер-министр не понимает, что все усилия, и не его лично, а всех уровней власти, за четыре года после Революции достоинства будут умножены на ноль, если не будет налажено в ближайшее время сотрудничество с МВФ?

Прогнозы роста цен на газ

Не менее странно и другое. Пока премьер-министр погрузился в «винницкие» размышления о цене на газ, все остальные ведомства включили в свои прогнозы рост цен на «голубое топливо» - как неизбежность.

Так, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) спрогнозировало рост цены на газ для населения в 2018 году на 18%. Согласно расчетам ведомства, цена на газ для населения в следующем году может увеличиться на 5-8%, в 2020 году – еще на 14%, а в 2021 году – останется неизменной.

Свой прогноз обнародовал и Национальный банк. По его мнению, увеличение цены на газ для населения составит 25% уже в этом году, а в следующем - еще на 15%.

Кстати, на уходящей неделе НБУ повысил учетную ставку до 17,5% годовых, после того как два раза подряд - в апреле и мае – сохранял ее на уровне 17% годовых.

В виду происходящего сногсшибательной выглядит позиция ключевого министра по энергетическому вопросу - Игоря Насалика. Ведь именно он выступает категорически против повышения цены на газ. Более того, Насалик считает, что стоимость газа можно снизить на 5-7%. «Я считаю, что оснований для повышения цены на газ для населения нет... Если посчитать эти две позиции (рентабельность и инвестиционную составляющую - УНИАН), то цену на газ нужно не повышать, а снизить на 5-7%. Это - позиция не правительства, а как частного лица», - заявил министр.

Конечно, с такой позицией министра и не удивительно, что премьера сомнения гложут. Тем более, что Гройсман хочет идти на выборы, а повышение цены на газ может убить на корню его рейтинг. Впрочем, если формула цены на газ для населения не справедлива, значит, виновен тот, кто поставил под ней свою подпись, при этом пообещав МВФ ввести единую цену на «голубое топливо» и для промышленности, и для населения.

Скандалы вокруг Насалика

Министр энергетики Игорь Насалик запомнился журналистам не только своим личным мнением в отношении цены газа, но и письмом в Росатом. В начале уходящей недели «Украинская правда» опубликовала послание Насалика первому заместителю генерального директора - директору блока по развитию международного бизнеса компании «Росатом» (Россия) Кириллу Комарову, в котором он благодарит российскую сторону за предложение встретиться и подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двухсторонних отношений, в частности, по проекту строительства завода по производству ядерного топлива.

Однако министерство на своем сайте опровергло текст данного письма, опубликовало оригинал и заявило, что переговоры по строительству были инициированы Китаем, а не Минэнергоугля. Добавив, что китайская сторона хочет выкупить долю России в проекте, и таким образом Украина может завершить сотрудничество с РФ в данной сфере. Позже и сам министр опроверг текст послания, которое было размещено в СМИ, назвав все это «фейком».

Но ситуация задела премьер-министра Владимира Гройсмана, который во время заседания правительства заявил, что ни один из членов Кабмина не имеет мандата вести переговоры с Россией как со страной-агрессором - все нужно согласовывать с Министерством иностранных дел.

Следующий скандал случился в пятницу. Насалик подрался с народным депутатом Сергеем Шаховым («Воля народа»). Все происходило так: собрался митинг шахтеров под Минэнергоугля, которые требовали погашения задолженности по заработной плате. В их рядах и был парламентарий. В последующем активисты перекрыли движение автомобилю министра, требуя, чтобы тот поговорил с ними. Но когда Насалик начал общаться с протестующими, депутат стал отбирать у него микрофон, после чего завязался конфликт.

Вопрос выплаты задолженности шахтерам поднимался в течение всей уходящей недели. В понедельник Минэнергоугля перечислило 324 млн грн на эти цели. Профсоюзы заявили, что средств недостаточно. Насалик же отметил, что «правительство при поддержке профильного Комитета Верховной Рады Украины прилагает все усилия для урегулирования кризисных явлений в государственном секторе угольной отрасли». И уже в пятницу парламент внес изменения в государственный бюджет на 2018 год, согласно которым, на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 млрд грн с целью поддержки угольной отрасли страны до момента завершения процесса ее реформирования.

Присутствовавший в ВР в ходе обсуждения законопроекта премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что данные средства позволят провести модернизацию госшахт и вывести отрасль из долгов.

«Это - плановая история изменений, так как мы видим, что производство на госшахтах дороже, чем уголь стоит на рынке. Тут вопрос модернизации, а на модернизацию необходимы средства. Для того, чтобы получить эти средства, необходимо отрасль вывести из долгов. Поэтому мы этим сейчас занимаемся», - сказал премьер.

«Евробляхеры» дожали депутатов

За пару дней до депутатских каникул «евробляхеры» решили масштабной акцией в Киеве вновь напомнить властям о себе. Главные их требования - отменить постановление о доступе полиции к таможенной базе и включить в повестку дня Верховной Рады законопроекты о снижении стоимости растаможки авто.

Последний раз «евробляхеры» проводили масштабную акцию в сентябре 2017 года. С того времени, по их мнению, власть пошла в контрнаступление и усилила репрессии против них. И произошло это потому, что с конца июня украинские полицейские получили доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», где фиксируются автомобили, пересекающие границу. Теперь полицейские могут штрафовать авто на европейских номерах, которые превысили срок «транзита» или «временного ввоза». Поэтому «евробляхеры» требовали отменить новшество.

И о законах. Это - законопроекты №8487 и №8488. Первый предусматривает сниженные таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах (уменьшение размера акцизного налога с авто). По словам председателя парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, акцизный налог на авто планируют рассчитывать на основе следующих базовых ставок: новые авто с бензиновым двигателем – 50 евро вместо нынешних 102 евро, а с дизельным двигателем – 75 евро. При этом в зависимости от объема двигателя и возраста машины стоимость ставки будет изменяться. В целом, ставка акциза для старых авто снижена почти в два раза. Хотя, народный депутат Татьяна Острикова подметила весьма интересный нюанс: оказывается, что еще более существенно снижены акцизы на люкс-автомобили.

«Я хочу, чтобы вы понимали, за что проголосовали. На 15-летнюю машину Volkswagen Passat с бензиновым двигателем объемом 2 литра акциз составит 1,5 тыс. евро. Плюс к этому НДС, пошлина. Это не решает проблему и не делает авто доступным. Вместе с тем, на новую машину с объемом 5 литров акциз составит 250 евро», - заявила она, выступая в парламенте.

Второй законопроект (№8488), по словам Южаниной, предусматривает внесение изменений в законодательство для недопущения ввоза авто без растаможки. Согласно документу, лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн. Также, увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита.

«Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 8500 гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток - 8500 гривен, от 20 до 30 суток - 85 000 гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортного средства) - 170 000 гривен или его конфискация по решению суда», - говорится в документе.

Кроме того, вводится автоматизированный обмен информацией между органами доходов и сборов, Государственной пограничной службой и органами Национальной полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, временно ввозимых на таможенную территорию Украины и/или оформленных под таможенный режим транзита.

И вот свершилось невероятное – после нескольких дней прессинга депутатов, те собрались в пятницу (а обычно в такой день в зале почти никого нет) и приняли эти два законопроекта в первом чтении. Так что, пока «евробляхеры» победили…

Ярослав Самолюк