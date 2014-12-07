Кабмин разрешил временный импорт электроэнергии из России

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, информирует пресс-служба Минэнерго.

"Временный импорт электроэнергии из смежных стран будет осуществлять государственное предприятие "Укринтерэнерго". Предусмотрено, что цена не должна превышать средневзвешенный тариф за предыдущий месяц для энергогенерирующих компаний тепловых электростанций, что определен Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНовый министр предложил альтернативу отключению света - добровольно ограничивать потребление

Также, в распоряжении отмечено, что "Укринтерэнерго" в установленном законодательством порядке осуществляет продажу закупленной электроэнергии оптовому поставщику по цене, что не превышает средневзвешенный тариф за предыдущий месяц для энергогенерирующих компаний тепловых электростанций.