Российский экономист предсказывает дальнейшее падение рубля, крах экономики РФ и всего государства

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" выразил российский экономист Степан Демура.

"Большинство экспертов, аналитиков и вообще политиков сейчас отказываются признаться себе в одном простом факте. Что из себя представляет система управления в России, страны, как целостного организма, где существует система управления, которую называют вертикалью власти или Политбюро-2? Ничего подобного, систему управления я называю ДГА – дураки, глупцы, абсурд. Дураки дают приказы, глупцы их выполняют, что получаем на выходе – абсурд, полный абсурд. Никакой стратегии у Путина не было, и нет. Вся его тактика очень простая, сводится к следующему: что-то сделать, посмотреть на реакцию. Если получил очень больно, идем в другом направлении. Если вроде как больно, но не так сильно ударили, ну что ж, будем давить дальше в этом направлении. Вот и все", - в частности, отметил он.

"А какие-то там умозаключения, которые длятся больше, чем полгода, – это не его конек и не конек его окружения, на мой взгляд", - также уверен эксперт.

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По мнению Демуры, "Крым планировался, может быть, и раньше, потому что в Кремле не воспринимают Украину как некую независимую или жизнеспособную страну. Например, знамена так называемой Недороссии или Лугандонии были засвечены на всяких сходках на Селигере и в 2011, и в 2012 году, поэтому какая-то часть этого готовилась. Но аннексия или оккупация Крыма, я думаю, это было спонтанное решение Путина, потому что только что абсолютно аналогичный ему режим, просто один в один аналогичный, слетел за какие-то два месяца".

"Что нужно делать? Когда такая ж...а в стране, значит, нужно говорить о патриотизме, что мы великие, что мы встаем с колен и, разумеется, пока есть хлеб и зрелища, нужно подкинуть народу очередное зрелище. Вот и подкинули. Что случилось с рейтингом Путина? Он взлетел в небеса. Поэтому этот тактический ход сработал, на это и рассчитывалось, - объяснил он мотивацию действий власти России.

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"Хотя последствия они, я думаю, абсолютно не просчитывали. Грузия им сошла с рук, они думали, что и Крым сойдет с рук. Если бы сюда не вмешались американцы, если бы Путин не полез на восток Украины, я думаю, что европейцы Крым бы ему тоже простили. Побузили, побузили, но Крым бы простили. Но все зашло слишком далеко", - подчеркнул Демура.

Также он уверен, что в нынешней ситуации россиянам лучше покидать свою страну.

"Другого пути я в данный момент не вижу. Я говорил, что если к концу 2014 года в России не начнутся погромы, то я из страны уезжаю. Они не начались, народ опять схавал это приготовленное кремлевскими пропагандистами блюдо. И у меня создается такое впечатление, что страна близка к прохождению точки невозврата, после которой она перестанет быть страной, у которой есть какое-нибудь будущее", - резюмировал экономист.