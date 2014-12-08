Китай cтал первой экономикой в мире – МВФ

Объем национального экономического производства за 2014 год в Китае составил 17,6 трлн долларов, а в США эта цифра достигла 17,4 трлн долларов, пишет FoxNewsсо ссылкой на отчет Международного валютного фонда (МВФ).

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Еще 14 лет назад США производили почти в три раза больше, чем Китай. Сейчас на Китай приходится 16,5% мировой экономики, по сравнению с 16,3% для США, сообщает ZN.ua.

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Также издание отмечает, что, скажем, рубашка в Шанхае будет стоить дешевле, чем, например, в Сан-Франциско. При этом в среднем гражданин Китая зарабатывает намного меньше, чем средний американец.