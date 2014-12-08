Миссия МВФ продолжит работу в Украине с 9 по 18 декабря

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Николая Георгиева будет работать в Киеве в период с 9 по 18 декабря, сообщили УНИАН в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.

Напомним, 26 декабря Международный валютный фонд, миссия которого работала в Киеве с 11 по 25 ноября, сообщил о намерениях продолжить дискуссии с украинскими властями после формирования в Украине нового правительства.