Миссия МВФ продолжит работу в Украине с 9 по 18 декабря

09:30, 08 декабря 2014
Финансы
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Международный валютный фонд намерен продолжить дискуссии с украинскими властями после формирования нового правительства.

REUTERS

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Николая Георгиева будет работать в Киеве в период с 9 по 18 декабря, сообщили УНИАН в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.

Напомним, 26 декабря Международный валютный фонд, миссия которого работала в Киеве с 11 по 25 ноября, сообщил о намерениях продолжить дискуссии с украинскими властями после формирования в Украине нового правительства.

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