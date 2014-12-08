Спад в экономике Японии оказался сильнее, чем прогнозировало правительство страны

Ударом по позициям премьер-министра Японии Синдзо Абэ стали опубликованные сегодня уточненные данные об экономическом спаде в стране в июле-сентябре, передает ПРАЙМ.

Как объявило правительство, в этот период валовой внутренний продукт /ВВП/ страны сократился в годовом исчислении на 1,9%. Ранее в предварительном докладе Кабинет министров говорил о спаде на 1,6%.

Читайте такжеЯпония требует от России обеспечения продолжения перемирия в УкраинеВВП в Японии сокращается уже второй квартал подряд. Эксперты едины во мнении, что страна никак не может оправиться от повышения в апреле потребительского налога со сделок купли-продажи с 5 до 8%.

"Многие предприниматели ожидали, что уточненные данные по третьему кварталу будут лучше предварительно объявленных, - говорит главный аналитик компании "Toyo Securities Co." Рюта Оцука. - Поэтому сегодняшнее неожиданное объявление стало психологическим шоком для инвесторов". Впрочем, эксперт полагает, что негативное воздействие от этого будет, скорее всего, временным.

"Сегодняшний доклад правительства рисует довольно блеклую картину японской экономики, - отмечает эксперт токийского "NLI Research Institute" Таро Сайто. - Однако мы все же ожидаем улучшения ситуации, хотя и постепенного. Слабая иена, в частности, поможет восстановлению во многих отраслях промышленности".

Сегодня в 11:00 по местному времени /05:00 мск/ за доллар давали в районе 121,5 иены - примерно на 1,3 иены больше, чем во второй половине дня в пятницу.

Спад в экономике подрывает веру в успех активной политики стимулирования конъюнктуры, которую проводит премьер-министр Синдзо Абэ, и вызывает разочарование в стране. Тем не менее, как полагают эксперты, правящая Либерально-демократическая партия Японии все равно одержит победу на предстоящих 14 декабря всеобщих выборах в ключевую нижнюю палату парламента, поскольку объявление досрочных выборов застало оппозицию врасплох и не дало ей шансов на серьезную подготовку к избирательной кампании.