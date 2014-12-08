Российский рубль снова рухнул

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10.10 мск понедельника вырос на 55 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 53,06 руб., сообщает ТАСС.

Курс евро к рублю увеличился на 54 коп., до 65,19 руб.

Стоимость бивалютной корзины, состоящей из €0,45 и $0,55, возросла на 54 коп., до 58,49 руб.

Читайте такжеОбвал на рынке нефти продолжился на фоне прогноза банка Morgan StanleyКак сообщал УНИАН, российский рубль уже в течение продолжительного времени стремительно девальвирует из-за сильного снижения цен на нефть и санкций Запада относительно России по причине ее агресии против Украины, в частности оккупации Крыма.

Обвал на рынке нефти усилился из-за решения ОПЕК не снижать добычу. Соответственно, продолжается и обвал рубля.