Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Текущая неделя не предвещает изменения динамики пары доллар/гривня, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, катализаторами ослабления гривни продолжат выступать такие причины, как неразрешенность ситуации в Донбассе, недостаточный уровень ликвидности на межбанковском рынке, политическая нестабильность и низкий уровень инвестиционной привлекательности Украины. Дополнительным фактором психологического давления на участников межбанковского рынка и поддержкой девальвационных опасений выступит факт того, что за прошлую неделю НБУ повысил официальный курс доллара на 2,39% до уровня 15,41 грн. Это ставит под сомнение вероятность укрепления гривни.

Читайте такжеЦентробанк России признал текущий курс рубля угрозой для финансовой стабильности В то же время, основное внимание на неделе будет приковано к вопросам, связанным с бюджетом страны на 2015 год, что является важным для получения очередного транша финансовой поддержки от МВФ. Без ориентиров по распределению бюджетных средств в следующем году МВФ опасается продолжать сотрудничество с Украиной.

Средний курс продажи наличного доллара на неделе может находиться в диапазоне 15,90–16,20 грн.

На динамику евро в Украине на текущей неделе, в основном, будет оказывать влияние поведение курса гривни. Пара EUR/USD может оказаться под давлением данных по деловой активности в мировой промышленности за ноябрь. Участники финансовых рынков продолжат использовать эту статистику как повод для покупок доллара США. Евро на международном рынке в этот период может торговаться в диапазоне 1,2100–1,2400. Средний курс продажи наличного евро в этом случае, при стабильном курсе доллара США, может составить 19,97–20,46 грн.

Пара USD/RUB в ближайшее время имеет шансы на снижение. Пара отошла от рекордных максимумов, во многом, благодаря действиям Банка России, который помимо интервенций предпринял еще одну попытку снизить спрос на иностранную валюту, решив довести ставку по валютному РЕПО до LIBOR +50 б.п., что в 4 раза ниже предыдущих значений. Это поддержит позиции рубля в связи с решением вопроса дефицита валюты, хотя не исключено, что оптимизм покупателей рубля будет умеренным. Кроме того, текущие уровни USD/RUB слишком высоки, что создает дополнительную угрозу дальнейшего вмешательства ЦБ с помощью интервенций, а это может ограничить дальнейший рост пары. Курс продажи наличного рубля в Украине на текущей неделе может составить 0,30–0,315 грн.