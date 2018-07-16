Темпы роста ВВП Китая во втором квартале замедлились до 6,7%

На текущий год китайские власти поставили задачу достичь роста 6,5%.

ВВП Китая по итогам второго квартала 2018 года вырос на 6,7%, снизив темпы роста по сравнению с первым кварталом, когда этот показатель составил 6,8%.

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Об этом сообщается на сайте государственного статистического бюро КНР, передает kommersant.ru. При этом рост ВВП Китая за первое полугодие оказался выше ожиданий - 6,8% в годовом выражении при прогнозе в 6,7%.

По итогам всего 2017 года рост ВВП составил 6,9%. На текущий год китайские власти поставили задачу достичь роста 6,5%. Экономисты ожидают дальнейшего замедления роста китайской экономики.