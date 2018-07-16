Китай и Евросоюз создадут совместную группу по реформе ВТО

Целью реформ является адаптация организации к новым рыночным реалиям.

Европейский союз и Китай договорились о создании совместной группы по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) с целью адаптировать организацию к новым рыночным реалиям.

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Об этом сообщил председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, который вместе с президентом Евросоюза Дональдом Туском находится с визитом в Пекине, передает kommersant.ru. «Я приветствую тот факт, что ЕС и Китай договорились создать совместную группу по вопросам реформированию ВТО, и речь идет не только о том, чтобы создать группу, но и чтобы достичь результатов», - сказал Юнкер.

Ранее Дональд Туск обратился к мировым лидерам, в том числе, президентам России и США, которые встречаются сегодня в Хельсинки, с призывом реформировать ВТО. «Общим долгом Европы и Китая, Америки и России является не разрушать порядок, а улучшить его. Не начинать торговые войны, которые так часто в истории перерастали в конфликты, а смело и ответственно реформировать международный порядок, основанный на правилах, - цитирует Туска Financial Times. - Поэтому я призываю наших китайских друзей, а также президентов Трампа и Путина совместно начать процесс реформы ВТО».

В начале июля в США вступили в силу 25-процентные ввозные пошлины на 818 наименований китайских товаров общим объемом на $34 млрд в год. Китай в ответ ввел равнозначные пошлины против товаров из США. Ранее США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из других стран, сделав исключение лишь для Канады и Мексики, которые вместе с США входят в зону свободной торговли NAFTA. В ответ ЕС обложили пошлинами ряд американских товаров.