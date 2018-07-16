Кабмин хочет ввести криминальную ответственность за контрабанду

Премьер выразил надежду, что Фискальная служба не будет прекращать процессы наведения порядка на границе.

Кабинет министров Украины подготовил проект закона, который вводит уголовную ответственность за любые проявления контрабанды на границе и содействие им, и готово вести консультации с Верховной Радой по этому поводу.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Мы подготовили проект закона о введении уголовной ответственности. Будем проводить консультации с парламентом для того, чтобы документ усовершенствовать и принять решение. Наш план и взаимодействие будут набирать обороты", - отметил он.

Гройсман выразил надежду, что Государственная фискальная служба в рамках своих полномочий не прекратит процессы наведения порядка на границе. "Они (таможенники) сейчас стоят на передовой нашей борьбы и будут качественно и профессионально делать свое дело, не останавливаться в выполнении задач по детенизации экономики", - подчеркнул премьер-министр.