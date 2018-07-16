«Лото-Забава»: в Украине появился новый онлайн миллионер

Стоимость игры победителя составила 20 гривень, а в своем билете он «зачеркнул» три горизонтали с двумя льготными подковками.

15 июля 2018 года еще в начале 988-го тиража «Лото-Забава» стало известно о гарантированном появлении нового миллионера - уже 17-го в 2018 году и 296-го за всю историю этой лотереи. Им оказался счастливчик, который 14-го июля купил лотерейный билет в сети Интернет, воспользовавшись официальным сайтом оператора «М.С.Л.». Известно, что стоимость игры победителя составила 20 гривень, а в своем билете он «зачеркнул» три горизонтали с двумя льготными подковками.

Отметим, что обычно размер денежного приза за такую ​​комбинацию зачеркнутых горизонталей равен 200 000 гривен. Однако благодаря тому, что первый шарик, который выпал из главного лототрона в начале эфира, была парным, №62, то по новым правилам «Лото-Забава» это означает, что в тираже обязательно появится новый миллионер. Именно им и оказался онлайн-счастливец.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет нового миллионера и советует ему обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

Вместе с тем, «М.С.Л.» приглашает победителя присоединиться к элитному «КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принять участие в подарочной VIP-программе под названием «Два дня из жизни миллионера», которая рассчитана на двух человек: победителя и его спутника или спутницу.

Программа предусматривает два дня, в течение которых счастливчики смогут сполна ощутить, как живут настоящие миллионеры. Их будут ждать множество приятных неожиданностей и впечатлений, среди которых: отель в центре столицы, статусные рестораны, индивидуальная фотосессия, участие в прямом эфире любимой лотереи, бранч с ведущими «Лото-Забава», белый лимузин и многое другое.

Напомним, что всеми преимуществами членства в «КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» уже успели воспользоваться многие победители, подробнее о которых всегда можно узнать в отдельном разделе на сайте «М.С.Л».

Среди таких счастливцев есть и такие, которые приобрели лотерейные билеты онлайн. Так, первым онлайн-миллионером «Лото-Забава» стал Анатолий Юрченко из г.Борисполь - победитель тиража №898 от 23 октября 2016 года, который приезжал в столицу в ноябре того же года. Интересно, что Анатолий уже успел воплотить в жизнь некоторые свои мечты благодаря лотерее, о чем рассказал через год после выигрыша.

Одна из многих свой миллионерский уик-энд получила в подарок и Александра Гошкович, которая сорвала джекпот «Лото-Забава» в 3 миллиона гривен в тираже №973 от 1 апреля 2018 года. Она также приобрела выигрышный билет благодаря сети Интернет и приехала в Киев из Николаевской области вместе со своей внучкой. Это были по-настоящему незабываемые два дня, ведь кроме обычных развлечений, пенсионерка исполнила свое желание и увидела Киев с высоты птичьего полета.

Напомним, что розыгрыши «Лото-Забава» проходят каждое воскресенье в 9:00 на телеканале «1+1».