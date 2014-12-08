Базовая инфляция в Украине составила почти 20%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в ноябре по отношению к предыдущему месяцу составила 2,3%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Как сообщается, в ноябре 2014 года по отношению к ноябрю 2013 базовая инфляция составила 19,6%.

С начала года, к декабрю 2013 года, базовая инфляция в ноябре составила 19,5%.

За январь-ноябрь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года базовая инфляция составила 8,7%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре, без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, по сравнению с октябрем 2014 года составила 1,9%, с начала года - 21,2%, против ноября 2013 года - 21,8%.

Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции по итогам текущего года до 25%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.