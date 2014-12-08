Яценюк: будем двигаться по пути реформ, потому что "деньги просто так не дают"

Украина ждет миссию ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда и готова двигаться по пути экономических реформ и далее, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерсом.

Яценюк подчеркнул, что Украина ожидает продолжения программы кредитования экономики и готова выполнять все необходимые условия, поскольку «просто так никто средств давать не будет». «Мы ожидаем миссию Международного валютного фонда, равно как и других иностранных кредиторов, которые деньги просто так не дают, – сказал Яценюк. – Первые два транша (от МВФ - УНИАН) нам дали только потому, что мы выполнили все реформы, которые были нужны стране и отвечали международным стандартам. Нужно двигаться дальше и мы будем двигаться дальше».

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько пригласить миссию Фонда для продолжения переговоров по выполнению программы сотрудничества и обсуждению возможностей получения Украиной третьего и четвертого программных траншей общим объемом порядка 2,7 млрд долл.

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Как ожидается, миссия МВФ прибудет в Украину для переговоров с властями 9 декабря. Задачей миссии, помимо переговоров, является подготовка доклада о ситуации в экономике Украины и внесение его на рассмотрение Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце декабря – начале января 2015 года. Совет может одобрить решение о предоставлении нашей стране следующего транша кредита и пересмотре программы, одобренной в апреле текущего года общим объемом 17 млрд долл.