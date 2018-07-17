США пожаловалось в ВТО на Евросоюз и 4 страны из-за ответных пошлин

Белый дом утверждает, что пошлины на алюминий и сталь оправданы соображениями национальной безопасности.

Власти США подали жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Китай, Европейский Союз, Канаду, Мексику и Турцию из-за ответных пошлин на американские товары.

Торговый представитель США в ВТО Роберт Лайтхайзер заявил, что ответные импортные пошлины данных стран на американскую продукцию, составляющие 28,5 млрд. долл., нарушают правила организации, передает Голос Америки.

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Белый дом утверждает, что пошлины на алюминий и сталь оправданы соображениями национальной безопасности, но ответные ввозные пошлины таковыми не являются.

"Вместо того, чтобы работать с нами для решения общей проблемы, некоторые из наших торговых партнеров решили принять ответные пошлины, цель которых наказать американских рабочих, фермеров и компании", - заявил Лайтхайзер.

Министерство экономики Мексики заявило, что будет отстаивать свое решение в ВТО.

"Покупки США мексиканской стали и алюминия не несут собой угрозы национальной безопасности этой стране", - говорится в заявлении.

Напомним, США ввели импортные 25-процентные пошлины на сталь с 1 июня. Эти меры коснулись Евросоюза, Мексики и Канады. Также были введены пошлины в размере 10% на алюминий.