Курсы валют: доллар в Украине подешевел, евро подорожал
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2620.6838 (16 июля – 2623.3225)
100 EUR – 3071.4414 (16 июля – 3054.3344)
10 RUR – 4.2096 (16 июля – 4.2112)
В понедельник, 16 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,17/26,19 грн/долл.
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к доллару к закрытию торгов укрепились к доллару с открытия на 4 копейки.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,61/30,62 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2066 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 458 сделок на сумму 345,58 млн долл.