Дефицит внешней торговли товарами в Украине вырос в 1,4 раза

Экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 21,3%.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-мае 2018 года составил 2,05 млрд долл., что в 1,4 раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 1,42 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за указанный период, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, вырос на 12,9% - до 19,460 млрд долл., импорт – на 15,3%, до 21,515 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,90 (за январь-май 2017 года – 0,92), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 21,3% – до 8,193 млрд долл., импорт товаров из стран ЕС - на 13,4%, до 8,014 млрд долл.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.