Ахметов стал единственным украинцем в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Состояние бизнесмена оценили в $5,71 млрд. Он занял 307 место в рейтинге.

Бизнесмен Ринат Ахметов стал единственным представителем Украины в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

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Состояние украинского бизнесмена оценили в $5,71 млрд. Он занял 307 место в рейтинге.

Как сообщает Bloomberg, за последнее время Ахметова потерял $13,8 млн. Однако, за год его состояние увеличилось на $994 млн.

Самым богатым человеком в истории стал основатель компании Amazon Джефф Безос.

Чистая стоимость состояния основателя Amazon 16 июля утром выросла до 150 млрд долларов. Это примерно на 55 млрд долларов больше, чем сумма состояния одного из основателей Microsoft Corp. Билла Гейтса, второго - в списке самых богатых людей мира.

Отмечается, что 54-летний Безос "обогнал" по средствам Гейтса в условиях, "скорректированных с учетом инфляции". При этом он стал самым богатым человеком в современной истории.

Порог входа в рейтинг – $3,9 млрд.