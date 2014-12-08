Нацбанк понизил официальный курс гривни до 15,52 за доллар

НБУ сегодня понизил официальный курс гривни еще на 11 копеек.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 8 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 1552.5710 гривни (с 14.00 5 декабря – 1541.5499); 100 евро – 1919.2883 (с 14.00 5 декабря – 1897.8021); 10 российских рублей – 2.9234 (с 14.00 5 декабря – 2.9255). Читайте такжеРоссийский рубль снова рухнул Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 8 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,5089 грн/долл. Общий объем заявок субъектов рынка составил 12,8 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,5050 грн/долл.

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