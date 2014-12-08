Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2014–2016 годы

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило в сторону понижения прогноз роста мировой экономики с 2014 по 2016 год на 0,1 п.п. по сравнению с сентябрьским прогнозом, передает «Газета.Ru» со ссілкой на материалы агентства.

Читайте такжеFitch дает более оптимистичные прогнозы по экономике Украины, чем НБУСпециалисты агентства считают, что рост мирового ВВП в этом году останется на уровне 2013 года (2,5%), в 2015 году он ускорится до 2,9%, в 2016 году - до 3%.

Fitch отмечает в докладе, что в ближайшие годы рост мировой экономики будет неравномерным. ВВП США в 2014 году увеличится на 2,3%. Рост ВВП еврозоны в этом году составит до 0,8%.