Банковской системе Украины для стабилизации нужно 170 млрд гривень

Для восстановления доверия к банкам и финансовой стабильности банковской системы Украины необходимо докапитализировать банки на 170 млрд грн и устранить с рынка неплатежеспособные банки, которые обслуживают только одну финансово-промышленную группу, говорится в аналитическом отчете группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU).

По оценкам экспертов компании, общая сумма необходимой докапитализации для всей банковской системы, без учета пополнения капитала в период между стресс-тестами, составит 170 млрд грн. «Докапитализация на сумму 170 млрд грн необходима для укрепления финансовой устойчивости украинской банковской системы, - говорится в отчете ICU. -Такая сумма не является критичной для акционеров, поскольку процесс вливания капитала не будет происходить одномоментно, а растянется на 3-5 лет».

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ICU напоминает, что за 10 месяцев этого года депозиты физлиц снизились на 26%. По оценкам компании, чтобы вернуть доверие к банковской системе, необходимо сделать ставку на жизнеспособные системообразующие банки. «Неплатежеспособные банки, которые обслуживают только одну финансово-промышленную группу и не имеют реального бизнеса вне этой группы, дешевле будет ликвидировать», - отмечается в отчете компании.

Эксперты также отметили, что результаты проведенного стресс-теста 35 крупнейших банков слишком оптимистичны. «Согласно проведенным стресс-тестам, 35 банкам необходимо 66 млрд грн дополнительного капитала. Но этого недостаточно - предположения, которые принимались во внимание при проведении стресс-тестов, были слишком оптимистичны, поскольку со времени их проведения существенно снизился курс гривни и прошли интенсивные боевые действия на Донбассе. Реальный объем убытков от этих факторов еще предстоит оценить», - говорится в отчете ICU.

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По мнению экспертов компании, наименьшие опасения вызывают иностранные банки, в том числе с российским капиталом, поскольку они обладают необходимым ресурсом в виде кредитов материнских компаний. Однако акционеры банков, особенно зарубежные, будут доносить деньги порционно, по мере осуществления реформ и стабилизации экономической ситуации.

Как сообщал УНИАН, политическая неопределенность в стране спровоцировала отток вкладов из банков, который за январь-октябрь составил 12,6% по гривневым депозитам и 23,2% – по валютным.

Также сообщалось, что глава НБУ Валерия Гонтарева утверждает, что украинцы с начала года забрали из банков 101 млрд гривень.

По информации Нацбанка Украины, общие потребности в докапитализации банков по результатам проведенного стресс-тестирования 35 крупнейших финучреждений составляют 66 млрд грн. В том числе государственным банкам понадобится 12,5 млрд грн, банкам с иностранным капиталом – 20,5 млрд грн.