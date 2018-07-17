НБУ в прошлом году "списал" почти 750 миллионов изношенных банкнот

Большинство из них составляют банкноты низких номиналов от 1 до 20 гривень.

Национальный банк Украины в 2017 году изъял из денежного оборота 749 миллионов изношенных банкнот на сумму 48 миллиардов гривень.

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Об этом в ходе презентации обновленной банкноты номиналом 20 гривень сообщил директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко.

По данным НБУ, большинство изношенных банкнот составляют банкноты низких номиналов от 1 до 20 гривень.

В частности, банкнот номиналом 20 гривень было изъято 72 миллионов штук на сумму 1,5 миллиарда гривень.

"Национальный банк контролирует процесс изъятия из оборота изношенных банкнот и заменяет их новыми - этот процесс происходит постоянно и не причиняет неудобства гражданам", - отметил Зайвенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 25 сентября 2018 года вводит в денежный оборот банкноту 20 гривень с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты. Это третья банкнота в новом банкетном ряду национальной валюты, после обновления дизайна банкнот номиналом 100 и 500 гривень.