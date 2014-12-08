Рубль из-за падающей нефти продолжает терять позиции

Рубль к середине валютной сессии понедельника на Московской бирже теряет позиции против доллара и евро на фоне падающей нефти.

На 16.10 мск рубль дешевеет на 1 рубль к доллару и находится на отметке 53,51 рубля за доллар, при этом ослабевая на 94 копейки против евро, до 65,59 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 98 копеек, до 58,95 рубля.

Доллар и евро в течение сегодняшней сессии достигали 53,78 руб и 65,98 руб соответственно, сообщает Прайм.

Во второй половине дня рубль продолжает торговлю на отрицательной территории против доллара и евро, однако отступил от внутридневных минимумов. Эксперты отмечают, что основной причиной негативной динамики российской валюты является падение цен на нефть. В частности, баррель марки Brent падал сегодня ниже отметки 67 долларов. На текущей неделе важным для рынка станет заседание ЦБ РФ (11 декабря). Эксперты не исключают повышения ключевой процентной ставки.

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На рынке Forex можно наблюдать укрепление доллара против основных валют. Евро/доллар к 16.10 мск теряет 0,26%, находясь на отметке 1,2251. Поддержку доллару оказывают вышедшие в пятницу сильные данные по рынку труда США за ноябрь, а также слабая статистика по экспорту и импорту Китая, опубликованная сегодня утром. Опасения касательно замедления китайской экономики усиливают спрос на низкорискованные валюты.

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Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в январе к середине дня снижаются на 2,7% - до 67,19 доллара. Чуть ранее цены достигали 66,77 доллара - минимальный с октября 2009 года уровень. Давление на котировки оказывают действия Саудовской Аравии по снижению цен для покупателей из США и Азии, а также данные из Китая.