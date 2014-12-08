МВД разоблачило хищение средств Фонда гарантирования сотрудниками «Еврогазбанка»

Об этом сообщается на сайте МВД.

По информации участников рынка, речь идет о «Еврогазбанке», который в настоящее время ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физлиц.

По информации МВД, правонарушители заключили ряд фиктивных депозитных договоров с подставными лицами, что позволило банку необоснованно существенно увеличить сумму гарантированного законодательством возмещения по вкладам физических лиц. Эти средства пытались присвоить злоумышленники.

Также в ходе расследования установлено, что при непосредственном участии указанных руководителей банк безосновательно выдал кредиты на подставных лиц под несуществующие залоги на сумму свыше 75 млн грн, которые до сих пор не погашены.

Помимо этого, банкиры организовали схему фальсификации операций с залоговым имуществом, что позволило вывести из залога ликвидное имущество, предоставив в залог имущественные права по ценным бумагам с нулевой стоимостью. Таким образом, банку был нанесен ущерб еще на 11,5 млн грн.

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Как сообщается, МВД открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 18 ноября начал ликвидацию «Еврогазбанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

С 17 июля в банке работала временная администрация, впоследствии фонд продлил полномочия временной администрации до 17 ноября.

«Европейский газовый банк» («Еврогазбанк», Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финучреждений по объему активов. Основным собственником банка является бизнесмен Алексей Ивченко, возглавлявший правление НАК «Нафтогаз Украины» в 2005-2006 годах, и члены его семьи.