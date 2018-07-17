Нацбанк пока не будет выпускать банкноты новых номиналов

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень.

Национальный банк Украины пока не планирует вводить в денежный оборот банкноты новых номиналов, в частности, банкноту 1000 гривень или более высоких номиналов.

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Об этом сообщил на брифинге директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

“На сегодня Нацбанк считает, что того номинального ряда, который у нас есть, достаточно для проведения расчетов гражданами. Достаточно для экономики Украины”, – сказал Зайвенко.

Он отметил, что вопрос введения банкнот более высоких номиналов зависит от многих факторов, таких как уровень доходов населения, уровень цен, степень использования в обращении имеющихся банкнот высшего номинала, уровень развития безналичных расчетов.

"Национальный банк в своей Стратегии одним из весомых направлений решил развивать сashless-economy, поэтому за последние несколько лет уровень безналичных расчетов вырос. И основная задача НБУ – уменьшение наличных денег в обращении", – добавил представитель регулятора.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривни.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.