Бизнес ожидает роста курса выше 15 гривень за доллар в 2015 году – опрос

Об этом свидетельствуют результаты специального опроса руководителей 103 крупнейших предприятий Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

«Около 84% руководителей ожидают девальвации национальной валюты в 2015 году. Причем 40% руководителей ожидают обменного курса в диапазоне 13-15 грн за доллар, а 44% прогнозируют обменный курс выше 15 грн за доллар», - говорится в исследовании.

В то же время, порядка 67% опрошенных ожидают, что в 2015 году Украина как минимум не утратит уже достигнутых позиций и начнет экономический рост.

«Порядка 40% руководителей планируют увеличение деловой активности и бизнеса, – говорится в исследовании. – Руководители выразили достаточно высокую уверенность в росте доходов от реализации в национальной валюте в 2015 году. Причем 44% руководителей считают, что такой рост возможен благодаря увеличению объемов продаж, и только 21% опрошенных уверены, что увеличение доходов будет обеспечено исключительно за счет роста цен».

Треть предпринимателей ожидают, что уровень доходов от реализации в 2015 году повторит показатель 2014 года.

Как сообщили в ЕБА, опрос руководителей предприятий проводился 11-20 ноября текущего года. Участники опроса представляют разные секторы экономики, а именно – сферу услуг (51% опрошенных), промышленность и сельское хозяйство (44%), строительство (5%).

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк 11 ноября обновил исторический минимум курса гривни к доллару на уровне 15,7714 грн/долл., и таким образом с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару на 97% (7,77 грн), или почти в 2 раза.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов для поиска равновесного курса.

С 28 ноября НБУ принял решение сократить объем продаваемой валюты с 5 млн долл. до 3 млн долл., поскольку некоторые банки рассматривают эти аукционы регулятора как источник удовлетворения спроса на иностранную валюту.