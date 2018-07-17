После усиления борьбы с контрабандой растаможка подорожала на треть - Кабмин

Объем выявленных нарушений при растаможке товаров только за три последних недели составил 2,2 миллиарда гривень.

Введенная правительством инициатива "Украина без контрабанды" позволила на текущий момент повысить стоимость растаможивания товаров в среднем на 20-34%.

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Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на совещание премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями руководящего состава Государственной фискальной службы и Национальной полиции.

Согласно сообщению, объем выявленных нарушений только за три последних недели составил 2,2 миллиарда гривень. Речь идет о занижении таможенной стоимости, чистой контрабанде, в том числе нефтепродуктов, рассортировке товаров и тому подобное.

При этом отмечается, что жалоб от легального бизнеса не поступало.

"Двигаемся дальше - в сторону наполнения бюджета. Наша работа будет иметь системный характер. Все, кто хочет работать в правовом поле, - пожалуйста, въезжайте, растаможивайте и работайте в Украине честно", - цитируются в сообщении слова премьера.

Он предложил обратить отдельное и повышенное внимание на вопросы контрабанды леса и нефтепродуктов.

"По этим направлениям просил бы усилить работу", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые "пиджаки"), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого "шестого" метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать "серый" импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом "Евро-4". Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае "черного" импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 миллиарда гривень.