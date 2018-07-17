Завтра доллар подорожает: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 18 июля: 100 USD – 2622,1563 гривни; 100 EUR – 3069,7584 гривни; 10 RUR – 4,1998 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2622,1563 (17 июля – 2620,6838)

100 EUR – 3069,7584 (17 июля – 3071,4414)

10 RUR – 4,1998 (17 июля – 4,2096)

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Как сообщал УНИАН, 17 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,24/26,26 гривни/доллар.

К закрытию торгов котировки гривни к доллару понизились с открытия на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,66/30,68 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2216 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 662 сделки на сумму 454,38 миллиона долларов.