В Минэкономразвития обещают сократить время открытия бизнеса до одного дня

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, разработанному департаментом дерегуляции и развития предпринимательства Минэкономразвития и вынесенному на публичное обсуждение.

Согласно документу, счет налогоплательщика в банке будет открываться в режиме реального времени на основании записи в Едином реестре юридических и физических лиц – предпринимателей, доступного онлайн, хотя раньше для открытия счета необходима была выписка из указанного реестра. Также банки будут обязаны в день открытия счета уведомить об этом соответствующие контролирующие органы.

Читайте такжеМинэкономразвития намерено упростить процедуру участия в тендерах

В свою очередь, контролирующие органы после получения сообщения от банка должны в режиме реального времени направить налогоплательщику уведомление о взятии на учет с дня, указанного в регистрационном заявлении нового налогоплательщика.

В Минэкономразвития предполагают, что внесение предлагаемых законопроектом изменений в Налоговый кодекс Украины позволит дополнительно упростить и ускорить процесс открытия бизнеса до 1 дня.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли намерено сократить административное регулирование экономики путем внесения изменений в 51 законодательный акт.

Ранее также сообщалось, что ВР приняла законопроект, который упростит открытие бизнеса в Украине.