НБУ продлит срок погашения банками кредитов для поддержки ликвидности

Национальный банк Украины намерен еще на три месяца продлить срок погашения банками основной суммы задолженности перед НБУ по кредитам для поддержки и сохранения ликвидности, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в ходе сегодняшней встречи с руководителями крупнейших банков в НБУ.

Как сообщается, глава НБУ назвала ситуацию на валютном рынке стабильной и заявила, что регулятор продолжит проведение валютных аукционов для установления курсовых ориентиров.

Также банкиры обсудили проблемы на востоке Украины, включая остановку украинскими банками деятельности в зоне проведения антитеррористической операции, возможности постепенной амортизации потерь и механизмы работы с наличными в зоне АТО.

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Как сообщал УНИАН, политическая неопределенность в стране спровоцировала отток вкладов из банков, который за январь-октябрь составил 12,6% по гривневым депозитам и 23,2% – по валютным.

Для поддержки ликвидности банков Нацбанк предоставляет банкам кредиты рефинансирования, объем которых в январе-октябре составил 152,2 млрд грн, что в 4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также регулятор оказывает поддержку банкам в виде кредитов для улучшения ликвидности на более длительные сроки. 5 сентября Нацбанк принял решение о продлении сроков погашения банками таких кредитов на 3 месяца.