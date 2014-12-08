НБУ продлит срок погашения банками кредитов для поддержки ликвидности
Глава НБУ назвала ситуацию на валютном рынке стабильной и заявила, что регулятор продолжит проведение валютных аукционов для установления курсовых ориентиров
Национальный банк Украины намерен еще на три месяца продлить срок погашения банками основной суммы задолженности перед НБУ по кредитам для поддержки и сохранения ликвидности, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в ходе сегодняшней встречи с руководителями крупнейших банков в НБУ.
Как сообщается, глава НБУ назвала ситуацию на валютном рынке стабильной и заявила, что регулятор продолжит проведение валютных аукционов для установления курсовых ориентиров.
Также банкиры обсудили проблемы на востоке Украины, включая остановку украинскими банками деятельности в зоне проведения антитеррористической операции, возможности постепенной амортизации потерь и механизмы работы с наличными в зоне АТО.
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Как сообщал УНИАН, политическая неопределенность в стране спровоцировала отток вкладов из банков, который за январь-октябрь составил 12,6% по гривневым депозитам и 23,2% – по валютным.
Для поддержки ликвидности банков Нацбанк предоставляет банкам кредиты рефинансирования, объем которых в январе-октябре составил 152,2 млрд грн, что в 4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Также регулятор оказывает поддержку банкам в виде кредитов для улучшения ликвидности на более длительные сроки. 5 сентября Нацбанк принял решение о продлении сроков погашения банками таких кредитов на 3 месяца.