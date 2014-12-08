Гривня на межбанке снизилась до 15,87 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке происходили не активно, объемы сделок были традиционно низкими.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,05/19,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2902/0,2970 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,3707 грн/долл., к этому часу было заключено 190 соглашений на 184,27 млн долл.

Напомним, в пятницу в пятницу гривня на межбанке упала почти на 25 копеек.