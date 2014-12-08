Гривня на межбанке снизилась до 15,87 за доллар
19:00, 08 декабря 2014Финансы
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В понедельник, 8 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 15,52/15,87 грн/долл. против 15,50/15,85 грн/долл. на открытии торгов.
Гривня на межбанке снизилась сегодня на 2 копейки / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке происходили не активно, объемы сделок были традиционно низкими.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,05/19,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2902/0,2970 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,3707 грн/долл., к этому часу было заключено 190 соглашений на 184,27 млн долл.
Напомним, в пятницу в пятницу гривня на межбанке упала почти на 25 копеек.
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