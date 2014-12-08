Гривня на межбанке снизилась до 15,87 за доллар

19:00, 08 декабря 2014
Финансы
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В понедельник, 8 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 15,52/15,87 грн/долл. против 15,50/15,85 грн/долл. на открытии торгов.

Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке происходили не активно, объемы сделок были традиционно низкими.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,05/19,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2902/0,2970 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,3707 грн/долл., к этому часу было заключено 190 соглашений на 184,27 млн долл.

Напомним, в пятницу в пятницу гривня на межбанке упала почти на 25 копеек.

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