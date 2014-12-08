Минфин готовит новый 30% налог на превышение расходов украинцев над их доходами

Министерство финансов Украины совместно с Государственной фискальной службой экстренно готовят к рассмотрению в Верховной Раде проект налоговой реформы, который предполагает введение нового 30% налога на сумму, превышающую расходы физических лиц над их доходами, сообщила на пресс-конференции народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Оксана Продан.

«Если у тебя расходы превышают доходы, которые ты задекларировал, и ты не можешь доказать, где ты взял из задекларированного имущества деньги, которые потратил, то с перерасходов ты должен будешь уплатить 30% налогов», - сказала Продан, уточнив при этом, что норма законопроекта может быть изменена в парламенте.

Продан также сообщила, что проект налоговой реформы предполагает усиление полномочий сотрудников фискальной службы.

«Дается им право без решения суда, самостоятельно доначислять. Срок прошел - и сразу на взыскания. Дается право взыскания на дебиторскую задолженность. Если ты должен бюджету, и у тебя нет, что вычесть, но у тебя есть задолженность чья-то перед тобой, то налоговики пойдут по цепочке далее», - сообщила депутат.

По словам народного депутата, изменения в налоговое законодательство Кабмин должен рассмотреть сегодня, 8 декабря, а в среду, 10 декабря соответствующая законодательная инициатива может быть направлена на рассмотрение в профильный комитет парламента.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров, в том числе назначив министром финансов Украины Наталью Яресько. Министр сообщала, что Министерство финансов сосредоточится на проведении налоговой реформы и увеличении доходов государственного бюджета, а также, что бюджетный дефицит в 2015 году традиционно будет покрываться за счет кредитов и финансовой помощи партнеров.

Программа сотрудничества с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом предполагает выполнение Украиной ряда условий, в частности - проведение налоговой реформы.

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15 сентября правительство предложило Верховной Раде проголосовать пакет экономических реформ, который включает изменения в налоговое и бюджетное законодательство для того, чтобы на основе новых законов можно было сформировать проект бюджета на 2015 год. Суть реформ состоит в сокращении налогов с 22 до 9, приведении к европейским стандартам налога на прибыль, в уменьшении с 41% до 15% единого социального взноса, упразднении проверок для малого и среднего бизнеса с годовым доходом до 20 млн грн и сокращении ставок единого налога вдвое.