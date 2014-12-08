S&P из-за дешевой нефти понизило прогноз по рейтингу Саудовской Аравии
19:55, 08 декабря 2014Финансы
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Действие связано с ожиданиями экспертами агентства цен на нефть Brent на уровне $80 за баррель в 2015 году
REUTERS
Международное рейтинговое агентство S&P понизило прогноз по рейтингу Саудовской Аравии с "позитивного" на "стабильный". Долгосрочный рейтинг страны подтвержден на уровне "AA-".
Об этом говорится в сообщении агентства, сообщает ТАСС.
Рейтинговое действие связано с ожиданиями экспертами S&P цен на нефть Brent на уровне $80 за баррель в 2015 году и $85 за баррель в последующие годы.
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"Это окажет давление на рост ВВП страны, поскольку Саудовская Аравия получает около 45% своего ВВП от сектора добычи углеводородов", - отмечается в сообщении агентства.
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