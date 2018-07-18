ГФС и Нацполиция проверят каждый поезд с древесиной на экспорт - Кабмин

По словам Гройсмана, с первого июня почти 1 тыс. вагонов с древесиной вышли за пределы Украины.

Кабинет министров поручит Государственной фискальной службе и Национальной полиции проверять каждый поезд "Укрзализныци" с экспортируемой древесиной.

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Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании правительства в среду.

"Лес-кругляк перевозится в основном железнодорожным транспортом. Поэтому у меня просьба, чтобы в решении правительства прописать отдельно поручение "Укрзализныце" ввести конвенцию на экспорт древесины до отдельного решения по каждому случаю со стороны ГФС и Нацполиции, что это действительно древесина, которую разрешено экспортировать", - сказал он.

Омелян отметил, что в противном случае Украина будет иметь продолжение вакханалии. "Это касается Черновицкой и других областей. Я сам был свидетелем того, что стоят целые поезда, и видно, что это деловая древесина, а все отводят глаза и рассказывают сказки", - сказал он.

В ответ на предложение Омеляна премьер-министр Владимир Гройсман заявил: "Мы введем это. Мы начали отслеживать, и я дал поручение делать фотофиксацию. Могу сказать, что с первого июня почти 1 тысяча вагонов вышли за пределы Украины. Но за каждым вагоном стоит подпись. Все оформлено. Они сами себя задокументировали".

Он добавил, что теперь вопрос только за Генпрокуратурой. "Совместно с другими правоохранительными структурами четко все проработать и довести до обвинения. Я надеюсь, что их будет судить новый Антикоррупционный суд", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, за заседании Кабинета министров сегодня, 18 июля, правительство поручило Государственной аудиторской службе, Государственной фискальной службе, Национальной полиции, Государственному агентству по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины провести проверки хозяйственной деятельности лесохозяйств Украины относительно контрабанды из нашей страны леса-кругляка.

Согласно докладу британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру, Украина занимает первое место по экспорту контрабандной древесины в страны Европейского Союза, обгоняя страны Африки и Латинской Америки. В докладе отмечается, что во время действия в Украине моратория на вырубку леса, в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.