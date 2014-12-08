G-7 может предоставить Украине 4 миллиарда долларов финансовой помощи - СМИ

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные нескольких источников среди чиновников "семерки", ознакомленных с ходом обсуждения.

Соответствующая дискуссия началась после ухудшения финансового положения Киева, сообщает издание.

Как сообщил в начале декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Украина в 2014 году получила 9 млрд долл. внешней финансовой помощи в рамках возобновления сотрудничества с международными финансовыми организациями, при этом выплатила долговых платежей на сумму 14 млрд долл.