Шестой пакет дерегуляции: Кабмин упростил трудоустройство иностранцев в Украине

Правительство также отменило необходимость для иностранных представительств держать трудовые книжки сотрудников в отдельной государственной структуре.

Кабинет министров Украины в рамках шестого дерегуляционного заседания упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Речь не идет о том, что к нам приедут нелегальные мигранты. Речь идет о том, чтобы убрать абсолютно абсурдные нормы законодательства, когда человек, который получил справку на постоянное трудоустройство..., должен выехать с территории Украины и заехать обратно", - отметил в ходе заседания первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Соответствующее решение предусматривает отмену возможности отказа в оформлении вида на жительство на основании того, что дата въезда в Украину предшествует дате получения разрешения на трудоустройство.

«Ожидаемый результат таких изменений - открытость Украины для высококвалифицированных иностранных специалистов, а также уменьшение нагрузки на Миграционную службу», - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Кроме того, правительство также отменило норму о запрете на внесение записей и хранение трудовых книжек своих работников иностранными юридическими лицами на территории Украины.

«Это уменьшит чрезмерное и ничем не оправданное регуляторное давление на бизнес, связанное с необходимостью тратить время и средства на внесение отметок в трудовые книжки Генеральной дирекцией по обслуживанию иностранных представительств», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.