ГФС назвала тройку лидеров про уплате налогов: "Нафтогаз" на первом месте

Сто крупнейших компаний Украины за 6 месяцев 2018 года перечислили в сводный бюджет 146,5 миллиарда гривень, что составляет 40,5% налоговых поступлений сводного бюджета.

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" по итогам первого полугодия 2018 года стал крупнейшим налогоплательщиком в стране и заплатил в сводный бюджет 24,528 миллиарда гривень налогов, что более чем в 2 раза больше результата по итогам первого полугодия 2017 года.

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Об этом сообщается на сайте Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины со ссылкой на рейтинг ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков.

Согласно рейтингу, компания "Укргазвыдобування" в первом полугодии заняла второе место и уплатила в бюджет 18,021 миллиарда гривень, компания "Укрнафта" - 7,456 миллиарда гривень.

В целом, 100 крупнейших компаний Офиса за 6 месяцев 2018 года перечислили в сводный бюджет Украины 146,5 миллиарда гривень, что составляет 40,5% налоговых поступлений сводного бюджета. Прирост уплаты налогов и сборов составляет 13,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.