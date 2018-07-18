«ПриватБанк» предупредил о новой мошеннической схеме с использованием поддельных сайтов

Банк уже фиксировал случаи, когда клиентам приходило сообщение о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен и предложении перейти по ссылке на фишинговый сайт Приват24.

Государственный "ПриватБанк" предупредил своих клиентов о появлении в Украине новой мошеннической схеме с использованием поддельных сайтов, внешне напоминающих веб-сайт Приват24.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, банком уже зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) приходило сообщение о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом Приват24.

"ПриватБанк" предупреждает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на даже самые заманчивые сообщения о неожиданных денежных переводах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах. Настоящий Приват24 находится только по адресу www.privat24.ua", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.