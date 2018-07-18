Доллар подорожает, а евро подешевеет: официальный курс гривни

Официальный курс НБУ на 19 июля: 100 USD – 2630.3338 грн; 100 EUR – 3054.0806 грн; 10 RUR – 4.1817 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеПочем будет доллар: в Кабмине спрогнозировали курс гривни на три года

100 USD США – 2630.3338 (18 июля – 2622.1563)

100 EUR – 3054.0806 (18 июля – 3069.7584)

10 RUR – 4.1817 (18 июля – 4.1998)

В среду, 18 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,38/26,43 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, к закрытию торгов котировки гривни к доллару понизились с открытия на 9 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,69/30,74 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3033 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 630 сделок на сумму 428,24 млн долл.