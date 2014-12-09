Евросоюз продолжит программу помощи для Греции
09:19, 09 декабря 2014Финансы
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Правительство Греции сможет запросить новое кредитование, если оно потребуется.
Греции нужна финансовая помощь для преодоления последствий кризиса / Wikipedia
ЕС продлит на два месяца вторую антикризисную программу для Греции, которая должна была завершиться к концу этого года.
Об этом сообщил председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум по итогам плановой встречи министров финансов зоны евро в Брюсселе, пишет ТАСС.
"Один дополнительный месяц - это слишком мало для Греции, в течение двух месяцев "тройка" международных кредиторов успеет завершить 5-й отчет по ситуации в Греции. Помимо этого, правительство Греции сможет запросить новое кредитование, если оно потребуется", - подчеркнул Дейсселблум.
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