В России из-за валютного ажиотажа растет число фальшивых обменников

Московская полиция отмечает неприятную тенденцию: из-за ажиотажа на валютном рынке в столице РФ всё чаще появляются фальшивые обменные пункты, пишут "Известия".

В последнее время оперативники ежемесячно находят и закрывают в разных районах города по нескольку десятков таких пунктов. Часть из них мимикрирует под филиалы различных банков, другие работают по поддельным лицензиям и документам, третьи представляют собой бутафорские обменные пункты, которые ждут одного крупного клиента. В ГУ МВД по Москве даже прошло специальное совещание, на котором руководству всех окружных подразделений Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (УЭБиПК) поручено усилить борьбу с подпольными обменниками.

Читайте такжеРубль из-за падающей нефти продолжает терять позиции"Только за последние 30 дней в Москве было обнаружено и закрыто 25 незаконных обменных пунктов", - рассказали «Известиям» в полиции.

По словам оперативников, при обмене валюты в фальшивых пунктах клиенты почти всегда теряют часть денег или даже всю сумму. В одном случае подпольные финансисты привлекают людей сверхвыгодным обменным курсом, но при этом незаконно берут за каждую операцию комиссию в размере 3–5%. В другом случае аферисты оформляют бутафорский обменный пункт с «черным ходом» на другую сторону здания, в качестве приманки рекламируют сверхвыгодный курс валюты и ждут одного единственного клиента, которому необходимо обменять крупную сумму.