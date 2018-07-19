Резиденты за семь лет инвестировали в Украину через иностранные структуры почти $8 миллиардовь

Объем таких инвестиций в 2017 году составил 270 млн долл.

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину, конечным бенефициаром которых является резидент, в 2010-2017 годах оценивается Национальным банком Украины в 7,9 млрд долл., что составляет 22% от общего объема иностранных инвестиций в экономику страны за этот период.

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Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По оценкам НБУ, объем так называемых "round tripping инвестиций" (когда резидент выводит за границу средства, которые затем возвращаются в страну в виде прямых иностранных инвестиций) в 2017 году составил 270 млн долл.

Согласно сообщению, наибольшие объемы такого инвестирования наблюдались в 2010-2013 годах. За этот период они обеспечивали в среднем около трети чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину.

По данным НБУ, более 80% таких инвестиций было направлено в предприятия реального сектора. Основными странами, через которые осуществлялось такое инвестирование, были Кипр (около половины от общего объема инвестиций), Нидерланды, Швейцария и Австрия.

Как сообщал УНИАН, иностранные инвесторы в 2016 году вложили в экономику Украины 4,406 млрд долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала). Поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерного капитала нерезидентов) за 2017 год составили 1,871 млрд долл.