Обвал российского рубля продолжается

На открытии торгов во вторник доллар и евро укрепились по отношению к рублю, сообщает РБК.

Курс евро достиг 67 рублей, курс американской валюты превысил 54 рубля за доллар.

Курс евро достиг 67 рубля за евро в 10:17 мск. На закрытии торгов вчера евро стоил 66,24 рублей. По состоянию на 10:10 мск курс доллара составлял 54,18 рублей за доллар. Вчера на закрытии торгов курс составлял 53.76 рублей за доллар.

Читайте такжеНефть с июня подешевела уже на 40%5 декабря Банк России сообщил, что 5 декабря его валютные интервенции составили около $1,9 млрд.