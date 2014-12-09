Обвал российского рубля продолжается
09:43, 09 декабря 2014Финансы
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Банк России проводил последние валютные интервенции в пятницу, 5 декабря, вчера он на рынок не выходил.
REUTERS
На открытии торгов во вторник доллар и евро укрепились по отношению к рублю, сообщает РБК.
Курс евро достиг 67 рублей, курс американской валюты превысил 54 рубля за доллар.
Курс евро достиг 67 рубля за евро в 10:17 мск. На закрытии торгов вчера евро стоил 66,24 рублей. По состоянию на 10:10 мск курс доллара составлял 54,18 рублей за доллар. Вчера на закрытии торгов курс составлял 53.76 рублей за доллар.
Читайте такжеНефть с июня подешевела уже на 40%5 декабря Банк России сообщил, что 5 декабря его валютные интервенции составили около $1,9 млрд.
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