Нацбанк зарегистрировал нового платежного оператора

11:03, 19 июля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно сообщению, оператор будет заниматься осуществлением операций и других технологических функций, обеспечивающих использование электронных денег.

Справка УНИАН. ООО «Изи Софт» входит в состав финансово-технологической компании EasyPay.

ООО "Изи Софт" предоставляет широкий спектр услуг как по приему наличных микроплатежей, так и по осуществлению эквайринга платежных карт международных платежных систем в соответствии с международными стандартами информационной безопасности PCI DSS.

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Теги: #Нацбанк#платежная система