Нацбанк зарегистрировал нового платежного оператора

Оператор будет заниматься осуществлением операций и других технологических функций, обеспечивающих использование электронных денег.

Национальный банк Украины 16 июля зарегистрировал платежного оператора ООО "Изи Софт". Читайте такжеВ Украине запустили оплату по отпечатку пальца Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно сообщению, оператор будет заниматься осуществлением операций и других технологических функций, обеспечивающих использование электронных денег. Справка УНИАН. ООО «Изи Софт» входит в состав финансово-технологической компании EasyPay. ООО "Изи Софт" предоставляет широкий спектр услуг как по приему наличных микроплатежей, так и по осуществлению эквайринга платежных карт международных платежных систем в соответствии с международными стандартами информационной безопасности PCI DSS.

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