Нацбанк зарегистрировал нового платежного оператора
11:03, 19 июля 2018Финансы
68 0
Оператор будет заниматься осуществлением операций и других технологических функций, обеспечивающих использование электронных денег.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины 16 июля зарегистрировал платежного оператора ООО "Изи Софт".
Читайте такжеВ Украине запустили оплату по отпечатку пальца
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Согласно сообщению, оператор будет заниматься осуществлением операций и других технологических функций, обеспечивающих использование электронных денег.
Справка УНИАН. ООО «Изи Софт» входит в состав финансово-технологической компании EasyPay.
ООО "Изи Софт" предоставляет широкий спектр услуг как по приему наличных микроплатежей, так и по осуществлению эквайринга платежных карт международных платежных систем в соответствии с международными стандартами информационной безопасности PCI DSS.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter