США обвинили крупнейший немецкий Deutsche Bank в налоговых махинациях

Власти США подали иск против Deutsche Bank, подозревая крупнейший немецкий банк в налоговых махинациях на сотни миллионов долларов, передает DW.

Заявив 8 декабря, что банк использовал для ухода от налогов подставные фирмы и бухгалтерские трюки, нью-йоркский прокурор Прит Бхарара назвал эти действия "не более чем игрой в наперстки".

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Агентство AFP отмечает, что банк с удивлением отреагировал на предъявленные обвинения, указав в своем заявлении, что все вопросы по этому делу были урегулированы с американскими налоговыми органами еще в 2009 году. Deutsche Bank намерен энергично отстаивать свою позицию, указывается в документе.