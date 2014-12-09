Украинцы за месяц купили валюты на $21 млн больше, чем продали

Чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в ноябре составила 21,3 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем валюты, купленной банками у населения, - 175,9 млн долл… Объем валюты, проданной населению, - 197,2 млн долл.», - говорится в сообщении.

В то же время, по итогам января-ноября чистая покупка валюты населением составила 2,363 млрд долл. (в эквиваленте), что на 423 млн долл. выше показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (1,940 млрд долл. в эквиваленте).

Читайте такжеБизнес ожидает роста курса выше 15 гривень за доллар в 2015 году – опросКак сообщал УНИАН, чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в октябре составила 339 млн долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 декабря 2014 года, по предварительным данным НБУ, составили 9,966 млрд долл., что на 20,82%, или на 2,621 млрд долл., меньше показателя на 1 ноября в 12,587 млрд долл.