Конкурс на 3G-связь в Украине назначили аж на 16 февраля

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на заседании во вторник приняла решение объявить о проведении тендера на покупку лицензий на связь третьего поколения (3G), который будет проведен 16 февраля 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании комиссии сообщил член НКРСИ Владимир Гресько.

«Начиная со следующей недели, с понедельника 9:00 (15 декабря - УНИАН), комиссия будет готова к приему заявок на участие в тендере. На протяжении месяца эти заявления будут приниматься, в течение следующего месяца - анализироваться и готовиться. 16 февраля начало проведения тендера», - сказал Гресько.

По его словам, объявление о проведении тендера будет опубликовано на сайте НКРСИ до 12 декабря. Заявки от операторов НКРСИ планирует принимать до 15 января 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Кабинет министров Украины подписал распоряжение об утверждении условий конкурса на покупку лицензий на 3G-связь.

Утвержденный документ предусматривает проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. При этом Кабмин увеличил стартовую стоимость лицензии на 3G до 2,7 млрд грн с ранее предлагаемых 2,443 млрд грн. Кроме того, трем победившим операторам необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой оценивается в 1,6 млрд грн. При этом предусматривается, что сумма может изменяться в зависимости от инфляции.

Читайте такжеСтартовую цену лицензии на 3G-связь увеличили до 2,7 млрд гривеньВ документе также отмечается, что операторам необходимо будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывается, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, попавших под действие Закона «О санкциях».

На сегодняшний день Украина является единственной страной в Европе, не имеющей полноценной связи третьего поколения.