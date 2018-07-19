Нацбанк с начала года выявил 39 нелегальных обменников

13:45, 19 июля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины в первом полугодии 2018 года проверил 506 структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

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Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, проверки осуществлялись в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях.

НБУ в первом полугодии выявил 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ривненской, Харьковской, Черкасской областях и Киеве. Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк предоставил правоохранительным органам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 2017 год провел 1018 проверок небанковских пунктов обмена валют, по результатам которых выявил 115 нелегальных обменников.

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Теги: #Нацбанк#обменник#валютный рынок