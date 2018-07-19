Канада выделит украинскому бизнесу $30 миллионов поддержки

Украинско-канадская рабочая группа выработает решение о приоритетных направлениях поддержки.

Канада начала новый проект помощи Украине на сумму 30 миллиона долларов, средства будут направлены на поддержку украинского предпринимательства.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив по итогам встречи с министром международного развития и франкофонии Канады Мари-Клод Бибо.

"Средства будут направлены на поддержку украинского предпринимательства и предпринимателей. Совместная украинско-канадская рабочая группа должна вместе выработать решение о приоритетных направлениях, но одно из них - поддержка развития женского предпринимательства в Украине", - написал он.

Как сообщал УНИАН, следующая, третья международная конференция по вопросам украинских реформ пройдет в Канаде.

Зона свободной торговли между Украиной и Канадой вступила в силу 1 августа 2017 года.

Соглашение одномоментно сняло 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле между двумя странами.